Мэдисон Кис переиграла Чжэн Циньвэнь на старте турнира в Вашингтоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь на турнире в Вашингтоне. Матч завершился победой американки со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. За это время Кис сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. На счету Циньвэнь две подачи навылет, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем матче Мэдисон Кис встретится с соотечественницей Дженнифер Брэйди. Их игра запланирована на 3 августа.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.