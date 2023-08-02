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Мэдисон Кис переиграла Чжэн Циньвэнь на старте турнира в Вашингтоне

Мэдисон Кис переиграла Чжэн Циньвэнь на старте турнира в Вашингтоне
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Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь на турнире в Вашингтоне. Матч завершился победой американки со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. За это время Кис сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. На счету Циньвэнь две подачи навылет, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем матче Мэдисон Кис встретится с соотечественницей Дженнифер Брэйди. Их игра запланирована на 3 августа.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.

Вашингтон (ж). 1-й круг
02 августа 2023, среда. 04:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
24
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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