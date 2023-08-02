Димитров: результат финала Уимблдона особо не удивил. Алькарас выступил потрясающе

20-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023.
«Я повидал некоторые вещи в этом спорте, поэтому после первого сета чувствовал, что Алькарас всё ещё в игре. Наблюдать за матчами такого уровня очень интересно. Особенно любопытно смотреть, как теннисисты действуют в важные моменты. Нужно отдать должное Карлосу, потому что он грамотно работал в такие моменты. Но стоит отметить и Новака, который вновь смог выйти в финал такого большого турнира, это впечатляет. Интересно, как будут развиваться события дальше.
Что касается результата, я не был особо удивлён. Я уже два или три раза играл против Карлоса. В каком-то смысле я знал, что он собирается делать. В важные моменты он не отступает. Думаю, он провёл совершенно потрясающий матч», — сказал Димитров на пресс-конференции.
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