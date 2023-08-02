Ариас: Алькарас взял игроков «Большой тройки» и объединил все их сильные стороны в себе

Бывший американский теннисист Джимми Ариас высказался об игровом уровне первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и отметил, что сейчас испанец находится в лучшей форме, чем серб Новак Джокович.

«Так странно говорить, что величайший игрок всех времён не так хорош, как 20-летний парень. Если посмотреть на Алькараса, трудно понять, как он смог так быстро всего этого добиться. Он как бы взял теннисистов «Большой тройки» и объединил все их сильные стороны в себе. Он обладает атакующей мощью Федерера, у него сердце и воля Надаля. Вы видели, как он провёл финал Уимблдона с Джоковичем? Новак пропустил лишь один ответный удар, и Карлоса это никоим образом не смутило», — приводит слова Ариаса Tennis Channel.