Ариас: Алькарас взял игроков «Большой тройки» и объединил все их сильные стороны в себе
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Бывший американский теннисист Джимми Ариас высказался об игровом уровне первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и отметил, что сейчас испанец находится в лучшей форме, чем серб Новак Джокович.
«Так странно говорить, что величайший игрок всех времён не так хорош, как 20-летний парень. Если посмотреть на Алькараса, трудно понять, как он смог так быстро всего этого добиться. Он как бы взял теннисистов «Большой тройки» и объединил все их сильные стороны в себе. Он обладает атакующей мощью Федерера, у него сердце и воля Надаля. Вы видели, как он провёл финал Уимблдона с Джоковичем? Новак пропустил лишь один ответный удар, и Карлоса это никоим образом не смутило», — приводит слова Ариаса Tennis Channel.
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