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Маррей вышел в 3-й круг турнира в Вашингтоне, обыграв Накашиму

Маррей вышел в 3-й круг турнира в Вашингтоне, обыграв Накашиму
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались американский теннисист Брэндон Накашима (70-е место в рейтинге) и британец Энди Маррей (44). Британский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4 и вышел в следующий круг.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. По ходу игры Брэндон Накашима выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести (0%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Энди Маррея в этом матче пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух (50%) и три двойные ошибки.

В 3-м круге турнира в Вашингтоне Маррей встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США, 9) — Захари Свайда (США, 233). Их матч предварительно запланирован на 3:30 мск в четверг, 3 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 23:15 МСК
Брэндон Накашима
70
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Энди Маррей
44
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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