Стефанос Циципас обыграл Джона Иснера в матче второго круга турнира ATP в Лос-Кабосе

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем США Джоном Иснером (114-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу греческого спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Иснера семь эйсов и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Встреча состоится завтра, 4 августа. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри.