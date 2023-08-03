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Стефанос Циципас обыграл Джона Иснера в матче второго круга турнира ATP в Лос-Кабосе

Стефанос Циципас обыграл Джона Иснера в матче второго круга турнира ATP в Лос-Кабосе
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем США Джоном Иснером (114-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу греческого спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Иснера семь эйсов и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Встреча состоится завтра, 4 августа. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри.

Лос-Кабос. 2-й круг
03 августа 2023, четверг. 10:00 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Джон Иснер
114
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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