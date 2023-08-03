Стефанос Циципас обыграл Джона Иснера в матче второго круга турнира ATP в Лос-Кабосе

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем США Джоном Иснером (114-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу греческого спортсмена.
Матч продлился 1 час 18 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Иснера семь эйсов и три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP). Встреча состоится завтра, 4 августа. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри.
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