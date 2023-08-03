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«Просто потрясающе». Энди Маррей восхитился примером Элины Свитолиной

«Просто потрясающе». Энди Маррей восхитился примером Элины Свитолиной
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей признался, что восхищается теннисистками, которые возвращаются в тур после рождения ребёнка.

«Возможно, это не так, но мне кажется, что в последние годы всё больше теннисисток возвращаются в тур после того, как становятся мамами. На мой взгляд, это здорово.

После того как у нас с Ким родился первый ребёнок, я уже через несколько недель уехал на турниры. Очевидно, мы, мужчины, не переживаем беременность и нам не нужно восстанавливаться, наши карьеры не прерываются из-за рождения детей.

Меня действительно поражает, как быстро Элина Свитолина вернулась после рождения дочки и сейчас играет на таком высоком уровне. Это просто потрясающе. Думаю, что подобные примеры будут способствовать тому, чтобы ещё большее число теннисисток делали перерывы и потом возвращались. Каролина Возняцки вот тоже возвращается. Будет интересно посмотреть, как она справится», — сказал Маррей на пресс-конференции в Вашингтоне (США).

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