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Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне

Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Итогового чемпионата ATP – 2017, 32-летний болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 2 013 940.

В матче третьего круга Димитров (5) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 55-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча продлилась 1 час и 47 минут. Димитров четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Руусувуори два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал Вашингтона Димитров сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 13) — Йосуке Ватануки (Япония).

Вашингтон (м). 3-й круг
03 августа 2023, четверг. 19:10 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Эмиль Руусувуори
55
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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