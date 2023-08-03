Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Итогового чемпионата ATP – 2017, 32-летний болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 2 013 940.
В матче третьего круга Димитров (5) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 55-ю ракетку мира, представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча продлилась 1 час и 47 минут. Димитров четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Руусувуори два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал Вашингтона Димитров сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 13) — Йосуке Ватануки (Япония).
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