Экс-тренер Шараповой: в финале Уимблдона на Джоковиче сказался эффект Алькараса

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о причинах поражения сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона-2023 с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно, Джокович — человек, но нет, давление на него не повлияло. На нём сказался эффект Алькараса. Стоит вспомнить, что Карлос сделал кучу отличных сейвов, когда отыгрывался, и большинство парней в туре этого не могут. Алькарас умеет справляться с качественными ударами. Даже Джокович после матча сказал: «Я никогда не играл ни с кем подобным Алькарасу». Какой комплимент. И Новак оказался повержен», — приводит слова Макки Tennis-Infinity.

Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович завоевал три титула, причём два из них — на турнирах «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»). На Уимблдоне серб проиграл Алькарасу в пятисетовом матче.