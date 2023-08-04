Экс-тренер Шараповой: в финале Уимблдона на Джоковиче сказался эффект Алькараса

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о причинах поражения сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Уимблдона-2023 с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Конечно, Джокович — человек, но нет, давление на него не повлияло. На нём сказался эффект Алькараса. Стоит вспомнить, что Карлос сделал кучу отличных сейвов, когда отыгрывался, и большинство парней в туре этого не могут. Алькарас умеет справляться с качественными ударами. Даже Джокович после матча сказал: «Я никогда не играл ни с кем подобным Алькарасу». Какой комплимент. И Новак оказался повержен», — приводит слова Макки Tennis-Infinity.
Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович завоевал три титула, причём два из них — на турнирах «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»). На Уимблдоне серб проиграл Алькарасу в пятисетовом матче.
- 4 августа 2023
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:16
-
11:07
-
10:55
-
10:15
-
09:41
-
05:00
-
04:58
-
01:00
- 3 августа 2023
-
23:55
-
23:46
-
22:44
-
22:19
-
21:49
-
21:42
-
21:16
-
20:11
-
19:58
-
18:58
-
18:48
-
18:31
-
17:59
-
17:51
-
17:37
-
16:47
-
16:04
-
15:55
-
15:49
-
15:39
-
14:52
-
14:00
-
13:16
-
12:34