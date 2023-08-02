«Было много стресса и разочарования». Маррей — об игре Джоковича и Алькараса в финале ТБШ

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от просмотра финала Уимблдона-2023, в котором сыграли испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, на арене.
«Я многому научился, наблюдая за Новаком и Карлосом. По ходу матча они играли всё лучше и лучше. Можно было увидеть, как Алькарас учится на протяжении всей игры. Честно говоря, матч мог пойти по любому сценарию, это была плотная борьба.
Я присутствовал на трибунах и снял несколько видео с парнями, сосредоточившись больше на одной стороне корта, наблюдая за ответными ударами и движениями между ними. Также я сконцентрировался на моментах, когда Алькарас навязывал агрессивный и атакующий теннис. Ещё я наблюдал за командами, игроками и их реакцией на те или иные события. Через экран телевизора может показаться, что они спокойны, но вживую ты видишь всё детальнее. Там было много стресса и разочарования. Это было интересно, я рад, что сходил на этот матч», — приводит слова Маррея Tennis TV.
- 2 августа 2023
-
11:05
-
10:35
-
10:34
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
06:30
-
06:17
-
04:39
-
03:04
-
01:54
-
01:08
-
00:45
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37