«Было много стресса и разочарования». Маррей — об игре Джоковича и Алькараса в финале ТБШ

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от просмотра финала Уимблдона-2023, в котором сыграли испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, на арене.

«Я многому научился, наблюдая за Новаком и Карлосом. По ходу матча они играли всё лучше и лучше. Можно было увидеть, как Алькарас учится на протяжении всей игры. Честно говоря, матч мог пойти по любому сценарию, это была плотная борьба.

Я присутствовал на трибунах и снял несколько видео с парнями, сосредоточившись больше на одной стороне корта, наблюдая за ответными ударами и движениями между ними. Также я сконцентрировался на моментах, когда Алькарас навязывал агрессивный и атакующий теннис. Ещё я наблюдал за командами, игроками и их реакцией на те или иные события. Через экран телевизора может показаться, что они спокойны, но вживую ты видишь всё детальнее. Там было много стресса и разочарования. Это было интересно, я рад, что сходил на этот матч», — приводит слова Маррея Tennis TV.