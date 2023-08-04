Евгений Кафельников: по потенциалу Андрей Рублёв может даже выиграть US Open

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва на победу на предстоящем Открытом чемпионате США.

«Рублёву, конечно, реально преодолеть четвертьфинал на Открытом чемпионате США. Но сколько уже было осечек? Я не попаду в точку, но порядка семи раз он играл в четвертьфиналах и ни разу в полуфинал турнира «Большого шлема» не выходил. Думаю, подсознательно это сидит в голове: «Я игрок только четвертьфиналов турниров «Большого шлема». Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Напомним, Открытый чемпионат США 2023 года пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.