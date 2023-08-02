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Андрей Рублёв рассказал о работе с новыми тренерами в своей команде

Андрей Рублёв рассказал о работе с новыми тренерами в своей команде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, рассказал о сотрудничестве с новыми тренерами в своей команде, с которыми спортсмен работает с этого сезона, — вторым тренером Альберто Мартином, тренером по физической подготовке Маркосом Бордериасом и физиотерапевтом Карлосом Костой.

«Работа с Мартином началась, честно говоря, внезапно. Я ничего не планировал. В конце прошлого года я думал, что тренеры в этом сезоне будут те же, что и раньше — Абрахам Гонсалес и Фернандо Висенте. Позже, в декабре, Абрахам сказал мне, что решил попробовать поработать с профессиональным игроком в качестве главного тренера, поскольку для него это было бы шагом вперёд. Я сказал: «Хорошо, я полностью уважаю этот шаг, и, конечно, ты должен делать то, что лучше для тебя».

Фернандо предложил Альберто в качестве второго тренера, поскольку они знают друг друга с детства. Потом я встретился с ним, и он мне очень понравился. Альберто также входил в топ-30 ATP, выигрывал титулы, и в его жизни были ситуации, когда он понял, как объяснить некоторые вещи так, чтобы спортсмену было легче понять. Так что теперь у нас есть удивительное сочетание его и Фера. Это идеально!

С Альберто в последние месяцы мы больше работали над ментальной подготовкой, потому что у него есть диплом по спортивной психологии.

Мой тренер Маркос Бордериас, он действительно трудолюбивый. Он всегда учится и готов совершенствоваться. Он сверхмотивирован, при этом я чувствую, что упражнения, которые он даёт, мне хорошо подходят. То же касается и Карлоса Косты: неважно, какое время дня или ночи, он всегда готов помочь в плане лечения. Это крайне важно, когда ты играешь ночью длинный матч, заканчиваешь поздно, потому что тогда нужно более длительное лечение.

Обращение к диетологу? Нет, сейчас я просто принимаю некоторые добавки. Просто стараюсь не есть вредные продукты, особенно тогда, когда я на турнирах. Я ем то, что я ем обычно. Мы провели множество тестов, и, к счастью, я могу питаться всем. У меня нет непереносимостей. Разве что, нужно немного уменьшить употребление кофе», — приводит слова теннисиста издание The Tennis Circle.

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