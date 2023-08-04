Белорус Ивашко не смог пробиться в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, проиграв Чоричу

Белорусский теннисист Илья Ивашко, 113-я ракетка мира, не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Спортсмен в двух сетах четвертьфинала проиграл 15-й ракетке мира и четвёртому сеяному турнира хорвату Борне Чоричу. Встреча завершилась в три часа ночи по местному времени со счётом 3:6, 4:6.
Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. Илья Ивашко за время встречи выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Борны Чорича — восемь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Также каждый из теннисистов допустил по четыре двойные ошибки.
В полуфинале турнира Борна Чорич встретится с пятой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Ранее у спортсменов было шесть личных встреч, в которых ничья по победам.
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