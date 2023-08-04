Звонарёва вышла в финал парного турнира в Вашингтоне вместе с Зигемунд

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном, российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышли в финал теннисного турнира в Вашингтоне.

Россиянка в паре с немкой Зигемунд обыграла украинок Людмилу и Надежду Киченок в полуфинальном матче со счётом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Звонарёва и Зигемунд два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов. На счету сестёр Киченок ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Звонарёва и Зигемунд встретятся с Алексой Гуарачи из Чили и Моникой Никулеску из Румынии.