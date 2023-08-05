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Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Мэдисон Кис

Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Мэдисон Кис
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Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались греческая теннисистка Мария Саккари (девятое место в рейтинге) и американка Мэдисон Кис (16). Саккари одержала победу со счётом 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. По ходу игры Мария Саккари выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 10 (30%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Мэдисон Кис в этом матче две подачи навылет, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой (4). В другом матче 1/2 финала россиянка Людмила Самсонова (18) сыграет с победительницей в паре Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Кори Гауфф (США, 7).

Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 23:50 МСК
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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