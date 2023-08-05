Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Мэдисон Кис

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались греческая теннисистка Мария Саккари (девятое место в рейтинге) и американка Мэдисон Кис (16). Саккари одержала победу со счётом 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. По ходу игры Мария Саккари выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 10 (30%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Мэдисон Кис в этом матче две подачи навылет, нет реализованных брейк-пойнтов (0%) и две двойные ошибки.
В полуфинале турнира в Вашингтоне Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой (4). В другом матче 1/2 финала россиянка Людмила Самсонова (18) сыграет с победительницей в паре Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Кори Гауфф (США, 7).
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