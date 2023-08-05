Энди Маррей: новая травма может стать концом моей карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей заявил, что планирует продолжать профессиональную карьеру, однако отметил, что в случае новой травмы он может не суметь восстановиться должным образом в силу возраста.

«Я не хочу провести свой последний матч на Уимблдоне. Я всё ещё планирую продолжать карьеру. Но мало ли что может случиться в моём возрасте. Новая травма может стать концом карьеры. Такое нельзя предугадать», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, Маррей выступил на хардовом турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Британский спортсмен дошёл до третьего круга соревнований. На этой стадии турнира Маррей проиграл представителю США Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.