Маррей: меня называли угрюмым в начале карьеры. В каком-то смысле это было справедливо

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей рассказал, что не был готов к большому вниманию к себе в начале карьеры.

«Когда твоя жизнь меняется за одну ночь в 18 лет — это очень трудно. Все совершают множество ошибок в подростковом возрасте. Только у большей части населения это не происходит на глазах у миллиона людей. Я не был хорошо подготовлен к такому вниманию. Да, меня называли угрюмым в начале карьеры, но меня это не слишком беспокоило. В каком-то смысле это было справедливо и оправданно», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, сейчас Маррей выступает на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В третьем круге соревнований спортсмен сыграет с американцем Тейлором Фритцем.