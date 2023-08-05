Кафельников назвал Медведева одним из фаворитов US Open

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о том, кого он считает фаворитами Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде в 2023 году.
«Медведев будет одним из фаворитов US Open, безусловно. В первой тройке соискателей титула. Даня, Карлос Алькарас, Новак Джокович — они в числе претендентов», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Карлос Алькарас, Новак Джокович и Даниил Медведев являются лидерами рейтинга ATP, при этом каждый из теннисистов уже выигрывал US Open: Алькарас — действующий чемпион, Медведев выигрывал титул годом ранее, а Джокович побеждал на турнире трижды (2011, 2015, 2018).
Открытый чемпионат США в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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