Кафельников назвал Медведева одним из фаворитов US Open

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о том, кого он считает фаворитами Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде в 2023 году.

«Медведев будет одним из фаворитов US Open, безусловно. В первой тройке соискателей титула. Даня, Карлос Алькарас, Новак Джокович — они в числе претендентов», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Карлос Алькарас, Новак Джокович и Даниил Медведев являются лидерами рейтинга ATP, при этом каждый из теннисистов уже выигрывал US Open: Алькарас — действующий чемпион, Медведев выигрывал титул годом ранее, а Джокович побеждал на турнире трижды (2011, 2015, 2018).

Открытый чемпионат США в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.