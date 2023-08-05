«Олимпиада будет в приоритете». Свёнтек — о защите титула в Варшаве в 2024 году

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оценила возможность своего приезда в Варшаву (Польша) в 2024 году для защиты титула, завоёванного в этом сезоне на домашнем турнире категории WTA-250. Соревнования в Польше в следующем году пройдут незадолго до старта Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Если честно, мы об этом ещё не задумывались. Понятно, что Олимпиада будет в приоритете. Думаю, было бы нелогично иначе расставить приоритеты, так что посмотрим.

Я очень хочу как можно больше играть перед польскими зрителями. Иногда это невозможно из-за календаря. Сезон длинный, турниры идут практически каждую неделю. В следующем году из-за Олимпиады график будет ещё более плотный. Мы с тренером распланировали только окончание этого сезона, так что пока не знаю», — приводит слова спортсменки издание Przeglad Sportowy.

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.