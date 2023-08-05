«Олимпиада будет в приоритете». Свёнтек — о защите титула в Варшаве в 2024 году

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оценила возможность своего приезда в Варшаву (Польша) в 2024 году для защиты титула, завоёванного в этом сезоне на домашнем турнире категории WTA-250. Соревнования в Польше в следующем году пройдут незадолго до старта Олимпийских игр в Париже (Франция).
«Если честно, мы об этом ещё не задумывались. Понятно, что Олимпиада будет в приоритете. Думаю, было бы нелогично иначе расставить приоритеты, так что посмотрим.
Я очень хочу как можно больше играть перед польскими зрителями. Иногда это невозможно из-за календаря. Сезон длинный, турниры идут практически каждую неделю. В следующем году из-за Олимпиады график будет ещё более плотный. Мы с тренером распланировали только окончание этого сезона, так что пока не знаю», — приводит слова спортсменки издание Przeglad Sportowy.
Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- 5 августа 2023
-
20:39
-
19:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:04
-
16:04
-
15:35
-
13:21
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:07
-
11:54
-
10:57
-
10:11
-
09:56
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
05:38
-
04:17
-
02:47
-
02:16
-
01:08
-
00:49
- 4 августа 2023
-
23:48
-
23:32
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:17
-
20:49
-
20:24
-
19:59