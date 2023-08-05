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Саккари вышла в первый финал сезона, обыграв Пегулу на турнире в Вашингтоне

Саккари вышла в первый финал сезона, обыграв Пегулу на турнире в Вашингтоне
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Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, вышла в первый финал в сезоне, в трёх сетах обыграв четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты. По ходу матча Мария Саккари реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету Джессики Пегулы — пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и три двойные ошибки. Также каждая из теннисисток выполнила по четыре эйса.

Для Марии Саккари это первый выход в финал в 2023 году: ранее она по ходу сезона проигрывала в полуфиналах турниров в Линце, Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде и Берлине.

В финале греческая теннисистка сыграет с победительницей матча россиянки Людмилы Самсоновой и американки Кори Гауфф.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
05 августа 2023, суббота. 21:25 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		4 6
         
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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