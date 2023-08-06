Касаткина, Азаренко и Остапенко сыграли футбольный матч с клубом «Монреаль»

Теннисистки, прибывшие в Монреаль (Канада) для участия в хардовом турнире WTA-1000, провели футбольный матч с клубом из этого города перед стартом турнира. Команду WTA в дружеской игре представляли россиянка Дарья Касаткина, белоруска Виктория Азаренко, латвийка Елена Остапенко, хорватка Донна Векич и чешка Мари Боузкова.
Фото: Социальные сети
Как сообщила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA), футбольный матч завершился вничью — со счётом 3:3.
Турнир в Монреале стартует в понедельник, 7 августа, а финальный матч будет сыгран в следующее воскресенье, 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 2,8 млн. Действующая чемпионка турнира WTA-1000 в Канаде — румынская теннисистка Симона Халеп, которая всё ещё отстранена от соревнований из-за допингового дела.
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