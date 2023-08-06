«Мне всё равно. Люди такие глупые». Саккари — о критике из-за поражений в полуфиналах

Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о критике в свой адрес из-за поражений в полуфиналах турниров.

«На самом деле я не думаю об этом. Мне просто всё равно. Люди делали видео на YouTube с моими проигранными полуфиналами. Но я не обращаю внимания. Люди такие глупые. Да, такая тенденция есть, но я не проигрываю в первом круге, я проигрываю в полуфинале. Так что не вижу ничего плохого в этом», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Напомним, накануне Саккари впервые вышла в финал турнира в 2023 году: ранее она по ходу сезона проигрывала в полуфиналах турниров в Линце, Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде и Берлине. В 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) Саккари обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу.