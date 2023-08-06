Саккари — о Пегуле: она одна из самых приятных теннисисток в туре

Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, поделилась мнением о своей сопернице по полуфиналу хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), четвёртой ракетке мира из США Джессике Пегуле, которую гречанка в субботу, 5 августа, обыграла в трёх сетах.

«Она одна из самых приятных теннисисток в туре. У нас похожие карьеры, мы обе не были хороши, когда были юниорками. Она очень мне нравится. У неё чудесная команда и замечательный муж. Они очень хорошие люди, которых можно редко встретить в туре», — сказала Саккари в интервью на корте.

В финале турнира в Вашингтоне греческая теннисистка встретится либо с россиянкой Людмилой Самсоновой, действующей чемпионкой соревнований, либо с американкой Кори Гауфф.