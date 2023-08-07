Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 7 августа, состоится первый день мужского турнира категории АТР-1000 в Торонто (Канада). Пройдут стартовые матчи первого круга соревнований.
Приблизительно в 19:30 на корте Роджерс 5G Грандстэнд вступит в борьбу испанец Алехандро Давидович-Фокина, который встретится с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом. Американец Томми Пол из США сыграет против аргентинца Диего Шварцмана, их матч пройдёт на том же корте и начнётся около 00:30 по московскому времени.
Центральным матчем первого игрового дня станет противостояние Александра Бублика из Казахстана и Хуберта Хуркача из Польши, матч начнётся не раньше 21:30 и пройдёт на корте Роджерс 5G Грандстэнд стадиона Авива Сентер.
Также свои матчи в первом круге проведут теннисисты Франсиско Серундоло (Аргентина), Кристофер Юбэнкс (США), итальянец Маттео Берреттини, Иржи Легечка (Чехия), Лоренцо Музетти (Италия).
Торонто. Расписание матчей, 7 августа. Мужчины
Около 21:30. Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша).
Около 00:30. Томми Пол (США) – Диего Шварцман (Аргентина).
Около 18:00. Брэндон Накашима (США) – Иржи Легечка (Чехия).
Около 18:00. Лоренцо Музетти (Италия) – Йосихито Нисиока (Япония).
Около 18:00. Алексис Галарно (Канада) – Франсиско Серундоло (Аргентина).
Около 19:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Джеффри-Джон Вулф (США).
Около 19:30. Грегуар Баррер (Франция) – Маттео Берреттини (Италия).
Около 23:00. Гаэль Монфис (Франция) – Кристофер Юбэнкс (США).
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