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Винус Уильямс проиграла на старте турнира в Монреале

Винус Уильямс проиграла на старте турнира в Монреале
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Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале. На старте турнира она уступила соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Уильямс сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов На счету Кис пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Мэдисон Кис встретится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 02:15 МСК
Винус Уильямс
527
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Мэдисон Кис
15
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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