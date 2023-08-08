Винус Уильямс проиграла на старте турнира в Монреале
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Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале. На старте турнира она уступила соотечественнице Мэдисон Кис со счётом 2:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Уильямс сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов На счету Кис пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Во втором круге Мэдисон Кис встретится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.
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