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Томми Пол не без проблем обыграл Дего Шварцмана на старте турнира в Торонто

Томми Пол не без проблем обыграл Дего Шварцмана на старте турнира в Торонто
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14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол одержал победу в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Пол со счётом 6:3, 3:6, 6:4 переиграл 98-ю ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продлилась 2 часа и 13 минут. Пол девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету его соперника четыре эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет другой аргентинский теннисист, 22-я ракетка мира, 24-летний Франсиско Черундоло.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 03:00 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Диего Шварцман
98
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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