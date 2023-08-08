Томми Пол не без проблем обыграл Дего Шварцмана на старте турнира в Торонто
Поделиться
14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол одержал победу в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче первого круга Пол со счётом 6:3, 3:6, 6:4 переиграл 98-ю ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продлилась 2 часа и 13 минут. Пол девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету его соперника четыре эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет другой аргентинский теннисист, 22-я ракетка мира, 24-летний Франсиско Черундоло.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
06:18
-
05:54
-
05:46
-
04:57
-
04:13
-
03:58
-
03:30
-
03:11
-
00:59
-
00:49
-
00:26
-
00:04
- 7 августа 2023
-
23:54
-
23:19
-
22:56
-
21:09
-
20:52
-
20:38
-
20:26
-
20:01
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
17:25
-
16:33
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:12
-
12:15
-
11:48
-
11:00
-
10:39
-
09:56
Партнерский контент