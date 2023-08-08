Томми Пол не без проблем обыграл Дего Шварцмана на старте турнира в Торонто

14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол одержал победу в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Пол со счётом 6:3, 3:6, 6:4 переиграл 98-ю ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продлилась 2 часа и 13 минут. Пол девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету его соперника четыре эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет другой аргентинский теннисист, 22-я ракетка мира, 24-летний Франсиско Черундоло.