«Четыре года с тех пор, как я играл перед ними». Раонич — о родителях на трибуне

545-я ракетка мира канадец Милош Раонич поделился эмоциями от присутствия на трибунах своих родителей во время победного матча в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) против десятой ракетки мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо.

«Пять лет не играл в Торонто. Целых четыре года с тех пор, как я играл перед своими родителями, которые были рядом на большинстве моих матчей в юниорском возрасте и в большинстве моих матчей на профессиональном уровне. Всё это вместе за отличный вечер для меня. Я невероятно благодарен за это.

Я просто так занят подготовкой к следующему матчу. Не очень хорошо умею останавливаться и вспоминать. Я видел их. Но, знаешь, родители из Восточной Европы не всегда лучше всех умеют сильно выражать эмоции. Поэтому я уверен, что будет момент, когда мы поговорим об этом. Сегодня был не тот день», – приводит слова Раонича Sportskeeda.