Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 8 августа, состоится второй день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В борьбу вступают российские теннисистки. 18-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова в первом запуске сыграет с представительницей Чехии Катержиной Синяковой, их матч пройдёт на корте № 9 на «ИГА Стэдиум» и начнётся около 18:00 по московскому времени. Сразу после этой встречи стартует другая российская спортсменка – Анастасия Потапова (27-я в рейтинге WTA), которая сразится с 17-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой, матч начнётся не раньше 19:30. В это же время в параллельной встрече продолжится игра россиянки Дарьи Касаткиной и бельгийки Элине Мертенс, вчера матч был остановлен при счёте 4:4 в первом сете. Примерно в 21:00 вступит в борьбу Анна Блинкова из России, её соперница – китаянка Чжан Шуай.

Также свои матчи в первом круге проведут теннисистки Виктория Азаренко (Беларусь), Елена Рыбакина (Казахстан), Элина Свитолина (Украина), Каролина Возняцки (Дания), Юлия Путинцева (Казахстан), Марта Костюк (Украина), Чжэн Циньвэнь (Китай), Леся Цуренко (Украина), Маркета Вондроушова (Чехия), Каролин Гарсия (Франция).

Монреаль. Расписание матчей, 8 августа. Женщины

Около 18:00. Людмила Самсонова (Россия) – Катержина Синякова (Чехия)

Около 18.00. Даниэль Коллинз (США) – Элина Свитолина (Украина)

Около 19:30. Анастасия Потапова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия)

Около 19:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия)

Около 19:30. Каролина Возняцки (Дания) – Кимберли Биррелл (Австралия)

Около 19:30. Бернарда Пера (США) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Около 21:00. Марта Костюк (Украина) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Около 21:00. Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай)

Около 22:30. Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина)

Около 23:30. Маркета Вондроушова (Чехия) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет)

Около 2:00. Каролин Гарсия (Франция) – Мари Боузкова (Чехия)

Около 3:30. Виктория Азаренко (Беларусь) – Слоан Стивенс (США)

Около 3:30. Дженнифер Брэйди (США) – Елена Рыбакина (Казахстан)