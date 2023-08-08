Энди Маррей с «баранкой» обыграл Лоренцо Сонего на старте «Мастерса» в Торонто
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Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над 39-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен обыграл соперника в двух сетах: в первом Маррей победил на тай-брейке, а во втором повесил итальянцу «баранку». Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Энди Маррей по ходу матча выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из шести, спас три брейк-пойнта соперника (100%) и допустил четыре двойные ошибки. На счету Лоренцо Сонего — четыре подачи навылет и три двойные ошибки.
Во втором круге Энди Маррей сыграет с победителем матча между десятым сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и квалифаером австралийцем Максом Пёрселлом.
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