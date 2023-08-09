Анна Блинкова пробилась во 2-й круг турнира в Монреале, где сыграет с Касаткиной
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34-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468. Соревнования проходят на харде.
В стартовом матче 24-летняя Блинкова со счётом 4:6, 6:2, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжан Шуай. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. Блинкова 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Шуай ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.
Во втором раунде турнира в Монреале Блинкова сразится с 14-й ракеткой мира, соотечественницей Дарьей Касаткиной (10).
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