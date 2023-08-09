Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова пробилась во 2-й круг турнира в Монреале, где сыграет с Касаткиной

Анна Блинкова пробилась во 2-й круг турнира в Монреале, где сыграет с Касаткиной
Комментарии

34-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468. Соревнования проходят на харде.

В стартовом матче 24-летняя Блинкова со счётом 4:6, 6:2, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжан Шуай. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. Блинкова 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Шуай ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

Во втором раунде турнира в Монреале Блинкова сразится с 14-й ракеткой мира, соотечественницей Дарьей Касаткиной (10).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 22:35 МСК
Анна Блинкова
34
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Чжан Шуай
43
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023