Блинкова — Касаткина: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Монреале

Сегодня, 9 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Анной Блинковой (34-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована вторым запуском на центральном корте «ИГА Стэдиум» и начнётся не раньше 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова — Дарья Касаткина во втором круге турнира в Монреале.

Прежде спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Победительница этого противостояния сразится в 1/8 финала турнира в Канаде с чешской теннисисткой Мари Боузковой (37-я ракетка мира), ранее обыгравшей французскую спортсменку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Турнир в Монреале завершится 13 августа.