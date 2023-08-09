Дарья Касаткина обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой (34-я в рейтинге WTA) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Матч продлился 1 час 35 минут. Касаткина допустила семь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Блинковой пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В 1/8 финала турнира в Монреале Дарья Касаткина сразится с представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я ракетка мира), ранее обыгравшей французскую спортсменку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Хардовый турнир в Монреале завершится 13 августа.
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