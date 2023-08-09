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Лоренцо Музетти стал соперником Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Торонто

Лоренцо Музетти стал соперником Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Торонто
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче второго круга Музетти, получивший 16-й номер посева на турнире, переиграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Игра продолжалась два часа и 52 минуты и завершилась волевой победой итальянца в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Музетти совершил четыре эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнта. На счету Коккинакиса девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Музетти сыграет с третьей ракеткой мира российским теннистом Даниилом Медведевым.

Турнир в Канаде завершится 13 августа.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 20:15 МСК
Лоренцо Музетти
19
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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