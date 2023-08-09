Лоренцо Музетти стал соперником Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Торонто

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

В матче второго круга Музетти, получивший 16-й номер посева на турнире, переиграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Игра продолжалась два часа и 52 минуты и завершилась волевой победой итальянца в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Музетти совершил четыре эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнта. На счету Коккинакиса девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Музетти сыграет с третьей ракеткой мира российским теннистом Даниилом Медведевым.

Турнир в Канаде завершится 13 августа.