Лоренцо Музетти стал соперником Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Торонто
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).
В матче второго круга Музетти, получивший 16-й номер посева на турнире, переиграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Игра продолжалась два часа и 52 минуты и завершилась волевой победой итальянца в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
Музетти совершил четыре эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнта. На счету Коккинакиса девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Музетти сыграет с третьей ракеткой мира российским теннистом Даниилом Медведевым.
Турнир в Канаде завершится 13 августа.
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