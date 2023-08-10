Милош Раонич не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 600 000.

В матче третьего круга Раонич (WC) со счётом 3:6, 3:6 проиграл 59-й ракетке мира, американцу Маккензи Макдональду. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут. 32-летний Раонич девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Макдональда пять эйсов, две двойные ошибки три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Торонто Макдональд сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).