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Милош Раонич не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Милош Раонич не сумел пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто
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Финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 600 000.

В матче третьего круга Раонич (WC) со счётом 3:6, 3:6 проиграл 59-й ракетке мира, американцу Маккензи Макдональду. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут. 32-летний Раонич девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Макдональда пять эйсов, две двойные ошибки три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Торонто Макдональд сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Торонто. 3-й круг
10 августа 2023, четверг. 19:40 МСК
Маккензи Макдональд
59
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Милош Раонич
545
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Комментарии
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