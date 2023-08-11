Елена Рыбакина без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 15 минут. Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стивенс нет эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.

В четвёртом круге соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.