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Елена Рыбакина без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Елена Рыбакина без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 15 минут. Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стивенс нет эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.

В четвёртом круге соревнований в Монреале Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (14-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 04:45 МСК
Слоан Стивенс
38
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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