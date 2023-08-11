Руне обыграл Алькараса в матче-челлендже необычными ракетками

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой в рейтинге АТР, датский теннисист Хольгер Руне приняли участие в челлендже по игре с необычной ракеткой.
Фото: Скриншот видео с YouTube-канала Tennis TV
«Счёт идёт как в тай-брейке до десяти очков, но сегодня наши ракетки выглядят совсем по-другому, у них нет больше половины струн, так что единственный вариант – наносить удары прямо по центру. Хорошо это для тебя?» – объясняет правила Руне и задаёт вопрос сопернику.
«Ни за что на свете», – ответил Алькарас.
«Ты занимаешь первое место в мире, так можешь первым и начать», – сказал Руне в видео на официальном YouTube-канале АТР.
Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV.
По итогам матча-челленджа победу одержал Хольгер Руне, обыграв Карлоса Алькараса со счётом 10:6.
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