Алекс де Минор вышел в первый в карьере полуфинал «Мастерса» в одиночном разряде

Австралийский теннисист, 18-я ракетка мира Алекс де Минор, обыгравший россиянина Даниила Медведева (третья ракетка мира) в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) со счётом 7:6 (9:7), 7:5, вышел в свой первый в карьере полуфинал турнира подобной категории в одиночном разряде. До нынешнего турнира де Минор также ни разу не пробивался в четвертьфинал на «Мастерсах».

Отметим, что на счету австралийца есть победа на «Мастерсе» в парном разряде: в 2020 году на турнире в Цинциннати (США) он вместе с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в финале переиграл пару Джейми Маррей — Нил Скупски (Великобритания) со счётом 6:2, 7:5.

Лучшим достижением де Минора на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал US Open — 2020. Тогда он в трёх сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В течение карьеры де Минор выиграл в общей сложности семь титулов.