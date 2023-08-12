Алекс де Минор вышел в первый в карьере полуфинал «Мастерса» в одиночном разряде

Австралийский теннисист, 18-я ракетка мира Алекс де Минор, обыгравший россиянина Даниила Медведева (третья ракетка мира) в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) со счётом 7:6 (9:7), 7:5, вышел в свой первый в карьере полуфинал турнира подобной категории в одиночном разряде. До нынешнего турнира де Минор также ни разу не пробивался в четвертьфинал на «Мастерсах».
Отметим, что на счету австралийца есть победа на «Мастерсе» в парном разряде: в 2020 году на турнире в Цинциннати (США) он вместе с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в финале переиграл пару Джейми Маррей — Нил Скупски (Великобритания) со счётом 6:2, 7:5.
Лучшим достижением де Минора на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал US Open — 2020. Тогда он в трёх сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В течение карьеры де Минор выиграл в общей сложности семь титулов.
- 12 августа 2023
-
00:33
-
00:30
-
00:25
- 11 августа 2023
-
23:45
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
20:12
-
19:52
-
18:39
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
16:40
-
16:14
-
16:00
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:16
-
12:42
-
12:11
-
11:49
-
11:20
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52