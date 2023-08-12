Четвертьфинал на WTA-1000 в Монреале станет первым для Самсоновой в подобной категории

Российская теннисистка Людмила Самсонова (18-я ракетка мира), переиграв в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) вторую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3, вышла в свой первый в карьере четвертьфинал турнира подобной категории в одиночном разряде. Там она встретится с олимпийской чемпионкой Токио-2020, теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич.
24-летняя Самсонова выиграла четыре трофея в рамках тура WTA в течение карьеры. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является участие в матчах четвёртого круга на Уимблдоне-2021 и US Open — 2022.
Самсонова является победительницей одного турнира WTA-1000 в парном разряде. На турнире в Дубае в 2023 году она вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой переиграла пару Чань Хаочин — Чань Латиша (Китайский Тайбэй).
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