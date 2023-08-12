Как же так? Медведев в двух сетах проиграл австралийцу и вылетел с «Мастерса» в Торонто

В пятницу, 11 августа, на «Мастерсе» в Торонто проходят четвертьфинальные поединки. Во втором по порядку матче встретились третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и 24-летний австралиец Алекс де Минор, 18-й номер рейтинга ATP. Медведев в первых двух матчах на турнире обыграл итальянцев Маттео Арнальди (Q) и Лоренцо Музетти (16), причём обоих — без потери сета. Де Минор же на пути в четвертьфинал одержал три победы, две из которых можно назвать неожиданными. Так, в первом круге австралиец в двух сетах обыграл Кэмерона Норри (11), а в 1/8 финала сумел дожать Тейлора Фритца (8) — 7:6, 4:6, 6:1.

Выход Медведева в четвертьфинал сюрпризом не стал. О чём говорить, если россиянин два года назад брал здесь титул. Да и вообще чемпион US Open 2021 года обожает играть на харде. Тем не менее после выхода в 1/4 финала Даниил рассказал, что в матче с Музетти ему пришлось непросто. «Играть было непросто, ветер был не самый сильный, но он менялся с быстрого на медленный. В таких условиях нельзя выжать полную мощность. Не знаешь, чего ожидать. Нам обоим было нелегко. Но я сделал достаточно, чтобы победить. Я показал довольно хороший уровень. И рад этому», — цитирует его RFI.

А на пресс-конференции Медведев подробно порассуждал на тему уверенных выступлений на харде. «Если честно, хорошие выступления на грунте и на траве не добавляют уверенности перед хардом. Думаю, больше уверенности мне придало выступление в Роттердаме. Это было великолепно. Перед этим я выпал из топ-10 и был совсем не уверен в своей игре. Она по какой-то причине не работала. Начинаешь сомневаться: а смогу ли я вернуть игру обратно, даже если верю, что всё получится? Но с того турнира у меня начались отличные результаты. И тогда я подумал: отлично, я снова могу хорошо выступать.

Именно эта история даёт мне больше уверенности перед хардовым сезоном. Я всегда говорил, что всё начинается здесь, на этом турнире. Это очень важное место, где можно шаг за шагом повышать уровень уверенности в себе. Пока это работает», — сказал он.

Даниил Медведев после победы над Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

А вот де Минор впервые в карьере добрался до 1/4 финала на турнире серии «Мастерс». После победы в третьем круге австралиец не скрывал радости. «Очень приятно преодолеть этот барьер. Мой настрой — никогда не сдаваться. Неважно, какой счёт. Всегда буду бороться до конца. Способность бороться и сохранять позитивный настрой помогла мне в матче. Я понимал, что, даже если проиграю этот сет, я останусь в деле и буду играть намного лучше», — цитирует его пресс-служба ATP.

Тем не менее бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов считал Медведева явным фаворитом встречи. «Я думаю, что всё-таки по классу Даня, конечно, превосходит Алекса. Но в мужском теннисе всё-таки если не настроишься, то можно проиграть и бразильцу какому-нибудь, как произошло это на «Ролан Гаррос». Понятно, что фаворитом является Даниил, так что будем надеяться, что так и произойдёт. Но всё может быть», — сказал Турсунов в интервью, выложенном в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Перед сегодняшним матчем счёт в очном противостоянии был 4-1 в пользу Медведева. Первая встреча россиянина с де Минором состоялась в финале Сиднея-2018, где Даниил завоевал первый титул на уровне ATP. После этого Медведев одержал ещё три победы, однако в 1/16 финала «Мастерса» в Париже в прошлом ноябре австралиец победил со счётом 6:4, 2:6, 7:5.

Алекс де Минор играет на «Мастерсе» в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

В начале матча теннисисты спокойно брали свою подачу. В пятом гейме Медведев позволил сопернику добраться до «ровно», но не более. А в шестом гейме россиянин реализовал первый же брейк-пойнт и повёл 4:2. После этого игроки взяли ещё по гейму на подаче, но при счёте 5:3 Даниил не смог подать на сет, взяв лишь одно очко в своём гейме и допустив двойную ошибку на брейк-пойнте. Следом де Минор под ноль взял свою подачу и сравнял счёт — 5:5.

Ещё два гейма спустя соперники перешли к тай-брейку. В нём поначалу явный перевес был на стороне Медведева (4:0 и 5:1), но затем Даниил растерял преимущество, упустил три сетбола (при 6:4 и при 7:6), сделав при этом одну двойную, а вот его соперник воспользовался первым же шансом взять партию — 9:7. Первый сет, в котором россиянин допустил 14 невынужденных ошибок (против шести у оппонента), продолжался 1 час 4 минуты.

Второй сет Медведев начал с того, что сразу же взял чужую подачу — со второго брейк-пойнта. В четвёртом гейме де Минор восстановил равновесие, использовав третий брейк-пойнт, — 2:2. Россиянин тут же сделал второй брейк (3:2), но и в этом случае ему не удалось удержать преимущество. В восьмом гейме Даниил допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, и счёт сравнялся — 4:4. Казалось, всё идёт ко второму тай-брейку. Но у Алекса были другие планы. В 12-м гейме при 6:5 у него были матчболы на приёме, и второй оказался решающим (вновь двойная у Медведева! А всего их оказалось семь) — 7:6 (9:7), 7:5 за 2 часа 4 минуты.

Вот так де Минор впервые в карьере вышел в четвёрку лучших на «Мастерсе». В полуфинале Торонто он сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который в своём четвертьфинале остановил американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2), обидчика Андрея Рублёва и Аслана Карацева.

Полуфиналы пройдут в субботу, 12 августа, финал — в воскресенье, 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».