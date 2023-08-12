Кудерметова сразится с Винус Уильямс на старте Цинциннати, Свитолина сыграет с Возняцки

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 20 августа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый круг, а во втором сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даниэль Коллинз (США, WC).
Посеянная под вторым номером белоруска Арина Соболенко в своём первом матче сразится либо с полькой Магдой Линетт, либо с квалифаером/лаки-лузером.
Интересные матчи первого круга Цинциннати:
Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, 16);
Селин Наэф (Швейцария, WC) – Анастасия Потапова (Россия);
Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия);
Анна Блинкова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 9);
Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния);
Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11);
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Питон Стирнс (США, WC);
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Возняцки (Дания, WC).
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