Бьянке Андрееску диагностировали стрессовой перелом кости позвоночника
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Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что проблемы со спиной оказались серьёзнее, чем она подозревала.
«Всем привет! Во время моего матча в Вашингтоне я начала испытывать боль в спине, которая продолжала усиливаться. Всё это побудило меня пройти медицинское обследование, к сожалению, его результаты выявили небольшой стрессовой перелом в моей спине. К сожалению, это значит, что я не смогу выступить на турнире в Цинциннати.
Сейчас всё моё внимание будет сосредоточено на том, чтобы дать спине необходимый отдых. Я постараюсь вернуться на корт как можно быстрее и сохраняю оптимизм перед US Open. Ваша поддержка очень много значит для меня!» — написала Андрееску в своих социальных сетях.
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