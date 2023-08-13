Александр Шевченко вышел в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Александр Шевченко, 93-я ракетка мира, одержал победу на квалификационном этапе хардового «Мастерса» в Цинциннати (США) и вышел в основную сетку турнира. В финале квалификации спортсмен в трёх сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 98-ю строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Александр Шевченко по ходу матча выполнил три эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Диего Шварцмана две подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Также оба спортсмена допустили по три двойные ошибки.
Жеребьёвка, которая определит места квалифаеров в основной сетке, состоится позже.
Напомним, матчи основной части «Мастерса» пройдут с 13 по 20 августа.
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