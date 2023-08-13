Доказал своё превосходство. Медведев блистательно выиграл «Мастерс» в Торонто в 2021-м

Даниил в финале не заметил американца Райлли Опелку, а единственные реальные проблемы по ходу турнира ему создал только поляк Хуберт Хуркач.

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл австралийцу Алексу де Минору (6:7, 5:7) в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Даниил упустил отличный шанс взять титул, поскольку турнирная сетка в этом году у него была довольно лёгкая. К тому же лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас выбыл на той же стадии, что и Медведев.

Даниил и Карлос, видимо, решили особо не усердствовать в Канаде, чтобы лучше подготовиться к US Open. Новак Джокович вообще не играет в Торонто, отдыхая с семьёй. В итоге в финале «Мастерса» встретятся де Минор и Янник Синнер – так себе вывеска для решающего матча «тысячника».

Медведев был в похожей ситуации во время своего предыдущего выступления в Торонто в 2021 году. Тогда первый сеяный россиянин взял титул в Канаде при отсутствии по-настоящему топовых соперников на пути, а вскоре выиграл свой первый и пока единственный турнир «Большого шлема» на US Open.

«Мастерс» в Торонто в 2021-м отличался весьма скромным составом участников. Ещё в июле с него снялись первая ракетка мира Новак Джокович и на тот момент действующий чемпион US Open Доминик Тим. Новак хотел отдохнуть, Доминик залечивал травму. Вскоре к ним присоединился девятая ракетка мира Роджер Федерер, которого беспокоили проблемы с коленом, из-за которых он пропустил Олимпиаду. Роджер уже перестал считаться сильным претендентом на титулы ТБШ, но на «Мастерсах» легендарного швейцарца ещё следовало воспринимать как реальную угрозу. Олимпийский чемпион Александр Зверев, бронзовый призёр Токио-2020 Пабло Карреньо-Буста, финалист Уимблдона Маттео Берреттини, экс третья ракетка мира Милош Раонич, №20 мирового рейтинга Давид Гоффен, опытнейший трёхкратный победитель «Шлемов» Стэн Вавринка дополнили список именитых потерь канадского «Мастерса».

Главными претендентами на победу в Торонто считались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, получившие первый и второй номера посева соответственно. Рафа защищал титул в Канаде. В финале «Мастерса» в Монреале в 2019-м (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса) Надаль обыграл именно Медведева (6:3, 6:0).

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев не смогли устроить реванш в Торонто Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Любители тенниса предвкушали реванш Рафы и Даниила в битве за титул, но испанец снялся с турнира из-за травмы ступни прямо перед стартовой игрой с южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Канада – любимый хардовый (или в случае Рафы уместнее сказать негрунтовый) «Мастерс» для Надаля. Здесь он побеждал пять раз, что является вторым лучшим результатом в истории. Рафа хотел догнать рекордсмена Ивана Лендла (6), но не судьба. Зато отличная возможность взять канадский «тысячник» появилась у Медведева.

«Я первый сеяный, так что всё, кроме финала, будет плохим результатом. Я хочу показать хороший теннис. Знаю, что на харде меня тяжело победить, когда я хорошо играю. Мне хочется выиграть. Знаю, что на харде могу побеждать многих и брать крупные турниры. С другой стороны, все хорошо играют, любой может обыграть любого. Всё непредсказуемо. Каждую неделю будут попадаться сильные соперники, которые хотят обыграть вторую ракетку мира», — делился ожиданиями перед стартом турнира Медведев.

В стартовом матче в Торонто Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:3, 6:4). Первый сет у Даниила не задался. В начале второй партии матч остановили из-за дождя. Медведев признался, что это ему очень помогло.

Даниил Медведев под дождём во время матча с Александром Бубликом в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

После волевой победы россиянин вместо автографа на камере написал «Люблю дождь».

«Перерыв мне очень помог. Не знаю, может, условия изменились из-за влажности, но до дождя я не очень хорошо играл. У меня были шансы, но я ошибался на приёме второй подачи, ошибался с игры. Я знал, что для победы нужно прибавлять. Когда мы вернулись на корт, я с первого гейма почувствовал себя лучше. И по ходу матча только прибавлял. После дождя у Бублика не было ни одного брейк-пойнта, я полностью развернул игру», — заявил Даниил на пресс-конференции.

Медведев вкатился в игровой ритм и без проблем разобрался с австралийцем Джеймсом Даквортом (6:2, 6:4) в 1/8 финала. На трибунах один из фанатов теннисиста постоянно показывал баннер с надписью «Дайте мне больше Даниила».

«Кроме жены, мне такого никто раньше не говорил», – отшучивался россиянин.

Фанат с баннером в честь Даниила Медведева Фото: кадр из трансляции

Вероятно, лёгкая победа над Даквортом и общая весёлая атмосфера на игре расслабили Медведева. В четвертьфинале «Мастерса» Даниилу пришлось изрядно понервничать в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем (2:6, 7:6, 7:6) после провала стартовой партии. Медведев впервые с Майами-2019 выиграл тай-брейк решающего сета. Россиянин взял у Хуркача реванш за недавнее пятисетовое поражение в 1/8 финала Уимблдона, но ходил на краю пропасти.

«Ты сегодня был лучше, прости, что я победил», — сказал Медведев Хуркачу во время рукопожатия возле сетки.

Даниил вряд ли сказал эти слова из вежливости и уважения к сопернику. Он в прямом смысле «отскочил» в матче с Хуркачем.

«Было очень сложно. Когда мы играли на «Уимблдоне», у меня было ощущение, что я мог выиграть раньше, но в итоге победил он, отыгравшись с 1:2 по сетам. Здесь было наоборот. У Хуркача были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис. У нас обоих отличные подачи, мне удалось выполнить несколько эйсов в нужные моменты. Было непросто, он меня переигрывал. Но такие победы придают огромный заряд уверенности. Мы не то чтобы лучшие друзья, но он один из самых добрых ребят в туре. А я – точно нет. По-моему, Хуберт со всеми обнимается. Он даже извинялся за то, что заставил меня ждать перед матчболом, – хотя я и сделал эйс. Может быть, ему нужно было сказать: «Чёрт, зря я заставил тебя ждать». Если он будет играть так, как сегодня, то точно может быть в топ-5. Правда, в году много турниров, и нужно стараться всегда показывать такой теннис», — заявил Медведев после сложнейшей победы.

Хуберт Хуркач создал Даниилу Медведеву больше всего проблем на «Мастерсе» в Торонто в 2021-м Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Хотя умение играть на тай-брейках отличает элитного теннисиста от просто хорошего. Даниил в самый ответственный и непростой момент собрался и дожал Хуркача. Забегая наперёд, поляк так и не стал особо лучше на тай-брейках с топовыми соперниками. Два самых свежих примера – в 1/8 финала Уимблдона-2023 Хуберт уступил Новаку Джоковичу в четырёх сетах, отдав за весь матч лишь один гейм на своей подаче. Две партии в целом абсолютно равного матча поляк проиграл на тай-брейке. А на днях в Торонто Хуркач уступил Карлосу Алькарасу в трёх сетах. Опять же, вторую и третью партии он отдал на тай-брейке.

Что касается аналогии по Медведеву между нынешним временем и 2021 годом, то ключевой момент для Даниила наступил на тай-брейке первого сета недавней встречи с де Минором. Россиянин вёл 5:1, но упустил преимущество. Австралиец на тай-брейках держит удар явно лучше Хуркача, иначе Даниил наверняка прошёл бы его в четвертьфинале. Вполне вероятно, дальше он разобрался бы с Алехандро Давидович-Фокиной и сейчас готовился бы к финалу с вполне удобным для себя Янником Синнером. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Второй титул в Торонто Даниилу в этом году завоевать не суждено. Возвращаемся к его первому триумфу в Канаде в 2021-м.

После победы над Хуркачем Медведев раскрепостился. В полуфинале Даниил без шансов разбил американца Джона Иснера (6:2, 6:2), славящегося своей мощной подачей. Преимущество россиянина в классе было очевидным. Подача Иснера не работала, он позволял Медведеву делать ранние брейки в обоих сетах, что фактически убивало интригу на корте.

Соперником Даниила по финалу неожиданно стал 211-сантиметровый американский гигант Райлли Опелка, который в полуфинале сломил третьего сеяного на турнире Стефаноса Циципаса (6:7, 7:6, 6:4), а перед этим выбил входящих в топ-16 Роберто Баутиста-Агута и Григора Димитрова.

Райлли Опелка и Даниил Медведев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Медведев вёл 3:1 по личным встречам с Опелкой. В решающем матче в Торонто Даниил упрочил своё преимущество над американцем, добыв блистательную победу со счётом 6:4, 6:3. В первом сете россиянин сделал брейк при счёте 2:2 и спокойно довёл партию до победы. Во втором Медведев взял подачу Опелки при 1:1 и аналогично не создавал даже малейших предпосылок для камбэка соперника.

«Был момент, когда я об этом даже не мечтал. Я тогда уже был в топ-100, может, выиграл пару турниров ATP-250, но выйти в четвертьфинал или полуфинал «Мастерса» – особенно с Новаком и Рафой – казалось недостижимым. Теперь у меня четыре титула в пяти финалах – хорошая результативность. Я очень рад. Хочу достичь большего и выиграть больше. Сейчас я поеду в Цинциннати и постараюсь хорошо выступить там. Два года назад у меня получилось, попробую и сейчас. И, конечно, главная цель — это US Open. Хочу показать там хороший теннис», — заявил Медведев после победы.

Даниил Медведев с кубком «Мастерса» в Торонто в 2021-м Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Россиянин на «Мастерсе» в Торонто выиграл 12-й титул в карьере и третий – в сезоне-2021 (после Марселя и Мальорки). Победа в Канаде стала для него четвёртой на турнирах серии «Мастерс».

Медведев — 14-й игрок в истории, выигрывавший «Мастерсы» три года подряд. До него это делали Борис Беккер, Джим Курье, Майкл Чанг, Пит Сампрас, Андре Агасси, Томас Мустер, Марсело Риос, Густаво Куэртен, Хуан-Карлос Ферреро, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Солидная компания, присоединение к которой ещё больше укрепило статус Даниила как элитного теннисиста.

По итогам Торонто в коллекции Медведева появились титулы пяти из девяти крупнейших турниров на харде. Он побеждал на Итоговом турнире ATP и «Мастерсах» в Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже. Не выигрывал только двухнедельные Australian Open, US Open, Индиан-Уэллс и Майами.

За пару лет две из этих четырёх оплошностей исправлены. Первая максимально быстро – Медведев триумфально выиграл US Open – 2021, в трёх сетах обыграв Джоковича в финале и лишив серба редкой возможности собрать календарный «Шлем». В 2023-м Медведев взял «Мастерс» в Майами. Остались Индиан-Уэллс и Australian Open, на которых он добирался до финала, но поднять над головой кубок ему мешали Карлос Алькарас, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. До конца карьеры у 27-летнего Медведева есть хорошие шансы дополнить своё резюме титулами на всех главных хардовых соревнованиях, подтвердив репутацию специалиста по игре на этом покрытии.