Цинциннати — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 14 августа, состоится второй игровой день турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) на покрытии «хард». Пройдут матчи первого круга соревнований.

Свои стартовые встречи проведут россияне Роман Сафиуллин (63-я ракетка мира) и Александр Шевченко (88-я ракетка мира), финалист Уимблдона-2021, итальянец Маттео Берреттини, победитель трёх турниров «Большого шлема», швейцарец Стэн Вавринка и олимпийский чемпион 2020 года, немец Александр Зверев.

«Мастерс». Цинциннати. Первый круг. 14 августа

18:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Николас Харри (Чили);

18:00. Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12);

19:30. Брэндон Накашима (США, WC) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC);

21:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q);

02:00. Александр Зверев (Германия, 16) — Григор Димитров (Болгария)