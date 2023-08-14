Энди Маррей сыграет на Кубке Дэвиса в составе Великобритании

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдёт с 12 по 18 сентября. Об этом сегодня заявил Леон Смит, капитан команды «Lexus Great Britain» Кубка Дэвиса.

Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15-я ракетка мира), Даниэль Эванс (28-й в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).

«Нам не терпится сыграть Кубок Дэвиса в Манчестере перед огромной домашней толпой. У нас отличная команда с большим опытом участия в Кубке Дэвиса, которая будет готова выложиться по полной в сложной группе с Австралией, Швейцарией и Францией», – приводит слова Смита официальный сайт Федерации тенниса Британии.