Свёнтек установила рекорд по лидерству в рейтинге WTA среди действующих игроков

22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, оставшаяся на вершине рейтинга WTA после его обновления 14 августа, установила рекорд по количеству недель лидерства в нём среди действующих теннисисток. Свёнтек набрала 72 недели во главе рейтинга, обогнав датчанку Каролину Возняцки (71 неделя).
На третьем месте в таблице по данному показателю расположилась румынка Симона Халеп (64 недели), временно отстранённая из-за положительного результата допинг-пробы. Четвёртая — Виктория Азаренко (Беларусь, 51 неделя), пятая — Анжелика Кербер (Германия, 34 недели).
Свёнтек также попала в топ-10 по количеству недель лидерства в рейтинге среди всех когда-либо игравших теннисисток. Иге не достаёт 26 недель до идущей девятой американки Линдсей Дэвенпорт (98 недель), а возглавляет список победительница 22 турниров «Большого шлема», немка Штеффи Граф (337 недель лидерства).
- 14 августа 2023
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- 13 августа 2023
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