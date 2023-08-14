Свёнтек установила рекорд по лидерству в рейтинге WTA среди действующих игроков

22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, оставшаяся на вершине рейтинга WTA после его обновления 14 августа, установила рекорд по количеству недель лидерства в нём среди действующих теннисисток. Свёнтек набрала 72 недели во главе рейтинга, обогнав датчанку Каролину Возняцки (71 неделя).

На третьем месте в таблице по данному показателю расположилась румынка Симона Халеп (64 недели), временно отстранённая из-за положительного результата допинг-пробы. Четвёртая — Виктория Азаренко (Беларусь, 51 неделя), пятая — Анжелика Кербер (Германия, 34 недели).

Свёнтек также попала в топ-10 по количеству недель лидерства в рейтинге среди всех когда-либо игравших теннисисток. Иге не достаёт 26 недель до идущей девятой американки Линдсей Дэвенпорт (98 недель), а возглавляет список победительница 22 турниров «Большого шлема», немка Штеффи Граф (337 недель лидерства).