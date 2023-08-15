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Вероника Кудерметова проиграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати

Вероника Кудерметова проиграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Цинцинати. На старте соревнований она уступила американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Кудерметова сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Уильямс одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, по ходу матча россиянка в каждом из сетов была близка к победе (4:1 — в первом сете и 5:1 — во втором сете), однако упустила преимущество.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Александра Саснович (Беларусь).

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2023, понедельник. 22:20 МСК
Винус Уильямс
533
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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