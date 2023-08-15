Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей 2-го игрового дня и турнирная сетка
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Сегодня, 15 августа, продолжается турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Он завершится за неделю до начала US Open – 2023.
Две россиянки вступили в борьбу за титул соревнований. Свои матчи провели Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты второго игрового дня:
Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, 16) – 6:4, 7:5.
Анастасия Потапова (Россия) – Селин Наэф (Швейцария, WC) – 1:6, 6:4, 7:5.
Ангелина Калинина (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:3, 7:5.
Слоан Стивенс (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:2.
Ясмине Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:1.
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