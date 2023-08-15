8 топ-матчей вторника в теннисе: Рублёв, Касаткина, Хачанов бьются в Цинциннати

За чем следить 15 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Петра Квитова (Чехия, 9) – Анна Блинкова (Россия), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет стартовый матч прошлогодняя финалистка Квитова?

Прошлогодняя финалистка Цинциннати 33-летняя чешка Петра Квитова начинает борьбу на турнире матчем с россиянкой Анной Блинковой, которая на девять лет её моложе. Обе девушки давно в туре, но ещё не пересекались на корте. Чем завершится их первая встреча?

Анна Блинкова Фото: Steve Bell/Getty Images

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) – Питон Стирнс (США, WC), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится вторая встреча Касаткиной и Стирнс?

26-летняя Дарья Касаткина начинает борьбу на турнире в Цинциннати матчем с американкой Питон Стирнс. Девушки встречались пару месяцев назад на «Ролан Гаррос», и тогда Дарье удалось разгромить соперницу, которая на пять лет её моложе, — 6:0, 6:1. Чем завершится их вторая встреча?

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 18:00*: Карен Хачанов (Россия, 11) – лаки-лузер, Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт возвращение Хачанова в тур после травмы?

После четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов из-за травмы не выступал в туре больше двух месяцев. Его первым соперником на «Мастерсе» в Цинциннати должен был стать британец Энди Маррей. Теннисисты ранее встречались довольно давно — на «Ролан Гаррос» — 2017 сильнее оказался Энди. Но британец перед поединком с Хачановым снялся из-за травмы. Его заменит в сетке лаки-лузер.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 21:00*: Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится для Шевченко первый «Мастерс» на харде?

22-летний Александр Шевченко, как и Сафиуллин, дебютировал в этом сезоне на «Мастерсах». В Мадриде и Риме он добрался до третьего круга. Чем завершится для россиянина первый «тысячник» на харде? Пробившись в основную сетку Цинциннати через квалификацию, россиянин сыграет в первом круге с 39-й ракеткой мира Лоренцо Сонего, с которым до этого ещё не встречался. Этот матч не состоялся в понедельник из-за дождя.

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 22:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия, 7), Цинциннати, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв после провала неделю назад в Торонто?

Андрей Рублёв одним из первых в Цинциннати начинает второй круг. Как высоко сеянный он пропустил первый раунд. Его соперником станет финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказывался россиянин — в Дубае-2021 и на Australian Open — 2023. Как сыграет Рублёв свой стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати после провала неделю назад в Торонто?

Андрей Рублёв Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 22:30*: Даниэль Коллинз (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, SR), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Павлюченкова первый матч на харде?

Это будет первый турнир Павлюченковой после того, как она два с лишним месяца назад вернулась в топ-100 по итогам довольно успешной грунтовой серии, а вот весь сезон на траве Анастасия пропустила и теперь начинает сражение на харде. В первом круге россиянка сразится с американкой Даниэль Коллинз. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях победу в трёх сетах одержала Коллинз — на Australian Open — 2019 и на Кубке Билли Джин Кинг — 2021.

Анастасия Павлюченкова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 00:00*: Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как завершится первая встреча Александровой и Кырсти?

28-летняя Екатерина Александрова начнёт турнирный путь в Цинциннати матчем с 33-летней румынкой Сораной Кырстей. Обе девушки давно в туре, но до этого ни разу не пересекались на корте. Чем завершится их первый поединок? Этот матч не состоялся в понедельник из-за дождя.

Екатерина Александрова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 1:30*: Линда Носкова (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова восстановиться после провального финала?

После провального финала в Монреале 24-летняя россиянка Людмила Самсонова перебралась в Цинциннати, где вступит в борьбу матчем с чешкой Линдой Носковой, которая моложе её на шесть лет. Девушки уже встречались в этом году в Бад-Хомбурге, и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Самсонова.