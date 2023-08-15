Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи сегодня, 15 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

8 топ-матчей вторника в теннисе: Рублёв, Касаткина, Хачанов бьются в Цинциннати
Даниил Сальников
8 топ-матчей в теннисе 15 августа
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 15 августа на кортах мира.

Посмотреть все события 15 августа в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Петра Квитова (Чехия, 9) – Анна Блинкова (Россия), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: как сыграет стартовый матч прошлогодняя финалистка Квитова?

Прошлогодняя финалистка Цинциннати 33-летняя чешка Петра Квитова начинает борьбу на турнире матчем с россиянкой Анной Блинковой, которая на девять лет её моложе. Обе девушки давно в туре, но ещё не пересекались на корте. Чем завершится их первая встреча?

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Steve Bell/Getty Images

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) – Питон Стирнс (США, WC), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Питон Стирнс
55
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Интрига: чем завершится вторая встреча Касаткиной и Стирнс?

26-летняя Дарья Касаткина начинает борьбу на турнире в Цинциннати матчем с американкой Питон Стирнс. Девушки встречались пару месяцев назад на «Ролан Гаррос», и тогда Дарье удалось разгромить соперницу, которая на пять лет её моложе, — 6:0, 6:1. Чем завершится их вторая встреча?

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 18:00*: Карен Хачанов (Россия, 11) – лаки-лузер, Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт возвращение Хачанова в тур после травмы?

После четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов из-за травмы не выступал в туре больше двух месяцев. Его первым соперником на «Мастерсе» в Цинциннати должен был стать британец Энди Маррей. Теннисисты ранее встречались довольно давно — на «Ролан Гаррос» — 2017 сильнее оказался Энди. Но британец перед поединком с Хачановым снялся из-за травмы. Его заменит в сетке лаки-лузер.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 21:00*: Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Шевченко
88
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

Интрига: чем завершится для Шевченко первый «Мастерс» на харде?

22-летний Александр Шевченко, как и Сафиуллин, дебютировал в этом сезоне на «Мастерсах». В Мадриде и Риме он добрался до третьего круга. Чем завершится для россиянина первый «тысячник» на харде? Пробившись в основную сетку Цинциннати через квалификацию, россиянин сыграет в первом круге с 39-й ракеткой мира Лоренцо Сонего, с которым до этого ещё не встречался. Этот матч не состоялся в понедельник из-за дождя.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 22:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия, 7), Цинциннати, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2023, вторник. 22:30 МСК
Эмиль Руусувуори
60
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как сыграет Рублёв после провала неделю назад в Торонто?

Андрей Рублёв одним из первых в Цинциннати начинает второй круг. Как высоко сеянный он пропустил первый раунд. Его соперником станет финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказывался россиянин — в Дубае-2021 и на Australian Open — 2023. Как сыграет Рублёв свой стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати после провала неделю назад в Торонто?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 22:30*: Даниэль Коллинз (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, SR), Цинциннати, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 22:30 МСК
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
100
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как проведёт Павлюченкова первый матч на харде?

Это будет первый турнир Павлюченковой после того, как она два с лишним месяца назад вернулась в топ-100 по итогам довольно успешной грунтовой серии, а вот весь сезон на траве Анастасия пропустила и теперь начинает сражение на харде. В первом круге россиянка сразится с американкой Даниэль Коллинз. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях победу в трёх сетах одержала Коллинз — на Australian Open — 2019 и на Кубке Билли Джин Кинг — 2021.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 00:00*: Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2023, среда. 00:00 МСК
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сорана Кырстя
31
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: как завершится первая встреча Александровой и Кырсти?

28-летняя Екатерина Александрова начнёт турнирный путь в Цинциннати матчем с 33-летней румынкой Сораной Кырстей. Обе девушки давно в туре, но до этого ни разу не пересекались на корте. Чем завершится их первый поединок? Этот матч не состоялся в понедельник из-за дождя.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 1:30*: Линда Носкова (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2023, среда. 01:30 МСК
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
12
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: сумеет ли Самсонова восстановиться после провального финала?

После провального финала в Монреале 24-летняя россиянка Людмила Самсонова перебралась в Цинциннати, где вступит в борьбу матчем с чешкой Линдой Носковой, которая моложе её на шесть лет. Девушки уже встречались в этом году в Бад-Хомбурге, и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Самсонова.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023