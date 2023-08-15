Винус Уильямс: молитесь о моём здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала своё выступление в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где она в двух сетах уверенно обыграла 16-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову.
«Определённо, удовлетворение от сегодняшнего матча — это вся работа, которая была проведена для того, чтобы просто быть здесь. Моё падение (в первом матче с украинской Элиной Свитолиной — прим. «Чемпионата») на Уимблдоне было для меня шоком: я не могла поверить, что это произошло, особенно — после всех травм за последние годы. Я всё думала: «Как это случилось?» Тот матч был по-настоящему тяжёлым для меня.
И конечно, сейчас я очень рада быть здесь. Я сделала всё возможное, чтобы быть здесь как можно скорее и в наилучшей форме, какую только могла набрать за это время. Поэтому я чувствую удовлетворение, потому что смогла победить, учитывая малое количество времени на подготовку.
Если честно, я думаю, что нахожусь на лучшем уровне, чем в начале года. На самом деле я волновалась из-за задержки из-за дождя, потому что у меня есть травма, связанная с Оклендом, когда тоже были перерывы из-за дождя, а потом я получила травму. Я думала: «О, Боже мой, я не могу позволить, чтобы это повторилось со мной».
Серена писала мне после этого матча. Она сказала мне много слов в поддержку. Она просто поддерживает меня, верит в мой рост, в то, что я могу быть лучшей. Она знает, что у меня внутри. Очевидно, приятно, что она рядом, потому что она знает, в каком положении я нахожусь и каково это — быть в таком положении. Так что приятно, что она верит в меня.
С каждым разом я играю всё лучше. Поэтому я просто говорю всем: «Молитесь за меня, молитесь о моём здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт (улыбается)», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
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