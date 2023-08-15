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Цинциннати-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 15 августа, в Цинциннати (США) состоится третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут доиграны матчи первого круга соревнований.

Свои стартовые встречи проведут сразу пять российских теннисисток. Первым запуском на корт выйдут Анна Блинкова, которая сыграет с девятой по посеву чешкой Петрой Квитовой, и Дарья Касаткина, которая встретится с Питон Стирнс (США, WC).

Около 22:30, четвёртым запуском, свой первый матч на турнире начнёт Анастасия Павлюченкова (SR): она встретится с американкой Даниэль Коллинз (WC). Пятым запуском поставлен матч Екатерины Александровой с румынкой Сораной Кырстей, а шестым — встреча новой первой ракетки России Людмилы Самсоновой с квалифаером из Чехии Линдой Носковой.

Отметим, что коррективы в расписание может внести дождь.

Цинциннати. Турнир WTA-1000. Матчи третьего игрового дня

Первый круг

Первый запуск. Около 18:00

Анна Блинкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 9)

Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия)

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Питон Стирнс (США, WC)

Второй запуск

Виктория Азаренко (Беларусь) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11)

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь)

Варвара Грачёва (Франция, LL) — Каролина Возняцки (Дания, WC)

Третий запуск

Каролина Мухова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12)

Четвёртый запуск

Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Даниэль Коллинз (США, WC)

Онс Жабер (Тунис, 5) — Ангелина Калинина (Украина)

Пятый запуск

Екатерина Александрова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)

Дженнифер Брэйди (США, SR) — Донна Векич (Хорватия)

Шестой запуск

Людмила Самсонова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, Q)

Второй круг. Около 2:00

Слоан Стивенс (США) — Каролин Гарсия (Франция, 6)