Цинциннати-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 15 августа, в Цинциннати (США) состоится третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут доиграны матчи первого круга соревнований.
Свои стартовые встречи проведут сразу пять российских теннисисток. Первым запуском на корт выйдут Анна Блинкова, которая сыграет с девятой по посеву чешкой Петрой Квитовой, и Дарья Касаткина, которая встретится с Питон Стирнс (США, WC).
Около 22:30, четвёртым запуском, свой первый матч на турнире начнёт Анастасия Павлюченкова (SR): она встретится с американкой Даниэль Коллинз (WC). Пятым запуском поставлен матч Екатерины Александровой с румынкой Сораной Кырстей, а шестым — встреча новой первой ракетки России Людмилы Самсоновой с квалифаером из Чехии Линдой Носковой.
Отметим, что коррективы в расписание может внести дождь.
Цинциннати. Турнир WTA-1000. Матчи третьего игрового дня
Первый круг
Первый запуск. Около 18:00
Анна Блинкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 9)
Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия)
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Питон Стирнс (США, WC)
Второй запуск
Виктория Азаренко (Беларусь) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Александра Саснович (Беларусь)
Варвара Грачёва (Франция, LL) — Каролина Возняцки (Дания, WC)
Третий запуск
Каролина Мухова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12)
Четвёртый запуск
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Даниэль Коллинз (США, WC)
Онс Жабер (Тунис, 5) — Ангелина Калинина (Украина)
Пятый запуск
Екатерина Александрова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
Дженнифер Брэйди (США, SR) — Донна Векич (Хорватия)
Шестой запуск
Людмила Самсонова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, Q)
Второй круг. Около 2:00
Слоан Стивенс (США) — Каролин Гарсия (Франция, 6)
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